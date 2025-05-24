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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 من الأسرى العسكريين

01:49 م السبت 24 مايو 2025

الجيش الروسي

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استعادة 307 من الأسرى العسكريين الروس مقابل العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين.
وسلّمت كل من روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، 270 جنديًا و120 مدنيًا من الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا، في إطار الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية قبل أسبوع.

واتفقت موسكو وكييف على تبادل 1000 سجين، وأكدا إجراء المزيد من عمليات التبادل في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، اكتمال عملية ضخمة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "أُنجزت للتو عملية تبادل أسرى كبرى بين روسيا وأوكرانيا، وستدخل حيز التنفيذ قريبًا. تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟".

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وزارة الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا بيلاروسيا إسطنبول
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