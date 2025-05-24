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الجيش الإيراني يتوعّد برد حاسم على أي اعتداء: مستعدون للدفاع عن وحدة البلاد

12:23 م السبت 24 مايو 2025

الجيش الايراني

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وكالات
أكّد الجيش الإيراني، أنه يراقب عن كثب "جميع تحركات العدو"، متوعدًا بالرد "بشكل حاسم" على أي تهديد أو اعتداء يستهدف الأراضي الإيرانية، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة عن تصريحات رسمية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة "لن تسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم الشريرة"، وإنها "مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها حتى آخر قطرة دم".

يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، خاصة على خلفية التصريحات المتبادلة بين طهران وخصومها الإقليميين، إلى جانب الضغوط الدولية المتصلة بالملف النووي الإيراني والعقوبات الغربية.

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