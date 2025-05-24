إعلام عبري: مظاهرات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي للمطالبة بصفقة تبادل

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مظاهرات قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ورئيس لجنة الأمن بالكنيست الإسرائيلي للمطالبة بصفقة تبادل.

وترفض حكومة الاحتلال إنهاء حرب غزة وإبرام صفقة تفضي بإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع الفلسطيني، إذ قررت إسرائيل إعادة جميع أعضاء وفدها التفاوضي من الدوحة يوم الخميس الماضي.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن منسق صفقة شاليط، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل "عمدًا" التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لأسباب سياسية.

وقال منسق صفقة شاليط، إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على إسرائيل وقفًا لإطلاق النار على غرار لبنان لكن نتنياهو رفض.