مسؤول ألماني يطالب بتجريم الدعوات إلى تدمير دول أجنبية

برلين- (د ب أ)

يرى مفوض الحكومة الألمانية لشؤون معاداة السامية، فيليكس كلاين، استمرار وجود فجوات في تصنيف الجرائم المعادية للسامية، داعيا إلى سدها.

وقال كلاين في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "بناء على اقتراحي، أصبح حرق أعلام دول أجنبية جريمة جنائية منذ عام 2020، ولكن ليس الدعوة إلى تدمير دول أجنبية. يجب أن يتغير هذا".

كما أكد كلاين ضرورة تطبيق عقوبات ناجعة في الجرائم المعادية للسامية، وقال: "هذا يتطلب أن تعترف سلطات إنفاذ القانون والمحاكم بالدوافع المعادية للسامية باعتبارها كذلك، وأن تضع ذلك في الاعتبار عند تقدير العقوبة".





