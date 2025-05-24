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منسق صفقة شاليط: نتنياهو رفض عرضًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار بغزة

10:35 ص السبت 24 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن منسق صفقة شاليط، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل "عمدًا" التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لأسباب سياسية.

وقال منسق صفقة شاليط، إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على إسرائيل وقفًا لإطلاق النار على غرار لبنان لكن نتنياهو رفض.

وذكر أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتهام حماس بعدم الرغبة بالتوصل إلى اتفاق لا يضمن إنهاء الحرب.

وصفقة شاليط هي اتفاق تبادل أسرى تم بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2011، نصّ على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته كتائب القسام عام 2006، مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، بينهم قيادات بارزة وأصحاب أحكام مؤبدة.

واعتُبرت الصفقة من أكبر صفقات التبادل في تاريخ الصراع، حيث شكّلت إنجازًا سياسيًا وعسكريًا لحماس، وأثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل بشأن الثمن المدفوع مقابل استعادة جندي أسير واحد.

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نتنياهو غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي
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