الأمم المتحدة: الفلسطينيون بغزة يواجهون أكثر الفترات وحشية

وكالات

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين في القطاع يواجهون "أكثر الفترات وحشية في هذا النزاع القاسي".

وقال جوتيريش، في بيان، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري"، مشيرًا إلى تصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى مستويات مروعة من الموت والتدمير.

وأفاد المسؤول الأممي، بأن من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط، معتبرًا أن جميع المساعدات التي سُمِحَ بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب فيه الوضع تدفقًا هائلًا من المساعدات.

وأمس الجمعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 107 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تحمل دقيقًا وغذاء ومعدات طبية وأدوية دخلت قطاع غزة يوم الخميس، وذلك لأول مرة بعد شهرين ونصف من منع دخول المساعدات.