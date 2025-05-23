مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، وضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى ليبيا اليوم الجمعة، حيث أعادت 71 مواطنًا مصريًا إلى القاهرة، كانوا قد أبدوا رغبتهم في العودة.

وجاءت عملية الإجلاء في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا، وجرى التنسيق الكامل مع السفارة المصرية هناك وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المصريين.

وأجرت اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية، حيث تكفلت الدولة المصرية بكافة النفقات، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات.

وتواصل غرفة العمليات في وزارة الخارجية، إلى جانب السفارة المصرية في طرابلس، متابعة تطورات الوضع أولًا بأول، والاستجابة لاحتياجات وطلبات المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ برعاية مواطنيها في الخارج، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لهم في مختلف الظروف.