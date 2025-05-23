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الشرطة: امرأة ألمانية وراء الهجوم بسكين بمحطة قطار هامبورج

11:55 م الجمعة 23 مايو 2025

الشرطة الالمانية

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(د ب أ)
قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، إن المشتبه به في ارتكاب الهجوم بسكين في محطة القطار المركزية في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا، امرأة ألمانية تبلغ من العمر 39 عاما.
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن السلطات تحقق فيما إذا كانت المشتبه بها، التي اعتقلت بعد الهجوم بوقت قصير، تعاني من اعتلال ذهني.
وأضاف المتحدث: "بعد مراجعة أولية لمقطع الفيديو، نظن أن المرأة تصرفت بمفردها".
ولم تؤكد الشرطة عدد الضحايا.
وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء في هامبورج إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة تهدد حياتهم.
وتعد محطة القطار المركزية في هامبورج واحدة من أكثر محطات النقل العام ازدحاما في ألمانيا.

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الشرطة الالمانية هجوم بسكين محطة قطار هامبورج
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