حماس: دعوات عضو الكونجرس لقصف غزة بالنووي تحريض على الإبادة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن دعوة عضو الكونجرس الأمريكي راندي فاين إلى قصف غزة بالسلاح النووي تحريض على الإبادة وجريمة ضد الإنسانية.

وأضافت حماس أن الدعوات الوحشية ضد شعبنا لن تضعف عزيمته وإيمانه بعدالة قضيته بل تفضح الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه.

كان عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري دعا إلى توجيه ضربات نووية لقطاع غزة، واصفًا القضية الفلسطينية بأنها "شريرة".

وجاءت تصريحات فاين خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقًا على حادث إطلاق نار وقع مساء أمس وأسفر عن إصابة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء تواجدهما خارج متحف التراث اليهودي قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، خلال فعالية للجنة اليهودية الأمريكية.

وقال فاين: "الحقيقة أن القضية الفلسطينية هي قضية شريرة"، مضيفًا أن "النهاية الوحيدة للصراع في غزة تتمثل في الاستسلام الكامل والتام من قبل كل من يدعم الإرهاب الإسلامي"، على حد تعبيره.

وأضاف النائب الجمهوري: "في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين أو اليابانيين، بل استخدمنا القنابل النووية مرتين لتحقيق استسلام غير مشروط"، معتبرًا أن "الوضع في غزة يتطلب الموقف ذاته، نظرًا لوجود خلل عميق في هذه الثقافة يجب القضاء عليه"، بحسب وصفه.