(أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها بحلول نهاية يونيو المقبل، ستشمل جميع الهواتف الذكية الأخرى الأجنبية الصنع، وليس فقط منتجات أبل.

كان ترامب هدد بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات شركة أبل للتكنولوجيا، ما لم تتجه الشركة إلى تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.

وقد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، مما قد يُلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة.

وتنضم الشركة الآن إلى أمازون ووول مارت وشركات كبرى أخرى في دائرة اهتمام البيت الأبيض، في محاولتها مواجهة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "أبلغتُ تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني اتوقع أن تصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة، في مصانع بالولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر.. وإذا لم يحدث هذا فيجب على آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة".

ردًا على تعريفات ترامب الجمركية على الصين، كانت آبل، بقيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك، تتطلع إلى نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الهند في إطار تعديلها لسلاسل التوريد.

وأصبحت هذه الخطة مصدر إحباط متزايد للرئيس الأمريكي، الذي أثارها أيضًا الأسبوع الماضي خلال جولته في دول الخليج العربية.