مقتل شخص في هجوم روسي على ميناء أوديسا الأوكراني

(د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم روسي على ميناء أوديسا الواقع جنوبي أوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر في منشور على تطبيق تليجرام إن الشخص كان موظفا في الميناء.

وأضاف كيبر أن 8 أشخاص آخرين أُصيبوا في الهجوم الذي تم بصواريخ باليستية، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة.

وأسفر هجوم صاروخي روسي آخر على مدينة تشوهيف في شرقي أوكرانيا أيضا عن سقوط ضحايا.

وأعلن حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، على تطبيق تليجرام، مقتل امرأة في الهجوم، فيما أُصيب أيضا شخصان آخران.