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إصابة 6 أشخاص بجروح مهددة للحياة في هجوم بمحطة قطار هامبورج

09:35 م الجمعة 23 مايو 2025

الشرطة الألمانية

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(د ب أ)

أفادت خدمات الطوارئ، اليوم الجمعة، بإصابة 6 أشخاص بجروح مهددة للحياة في هجوم بسكين في محطة القطار المركزية في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، فيما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات طفيفة.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز شخص في المحطة بعد طعنه لعدد من الأشخاص على أحد أرصفة القطارات في المحطة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المشتبه بها امرأة.

وتعد محطة القطار المركزية في هامبورج واحدة من أكثر محطات النقل العام ازدحاما في ألمانيا.

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