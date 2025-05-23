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إعلام عبري: رئيس الشاباك الجديد يرفض صفقة التبادل وإعادة الأسرى

08:48 م الجمعة 23 مايو 2025

ديفيد زيني

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وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس جهاز الشاباك المعين ديفيد زيني رفض خلال اجتماعات مغلقة صفقة تبادل وإعادة الأسرى.

وأشارت القناة إلى أن زيني قال خلال تلك الاجتماعات إنه يعارض صفقات أسرى وإن هذه الحرب أبدية.

كان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار.

ونقلت صحيفة هآرتس أن نتنياهو مضى في قرار التعيين رغم توصية المستشارة القضائية للحكومة بعدم تعيين رئيس جديد في الوقت الحالي، لحين وضع قواعد قانونية تضمن شفافية الإجراءات وسلامتها.

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