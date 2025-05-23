كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى وفد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، الجمعة 23 مايو 2025، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقر الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الجهود الدولية لدعم حل الدولتين.

ضم الوفد العربي وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والأردن الدكتور أيمن الصفدي، حيث بحثوا مع الجانب الفرنسي وقف الحرب على غزة، وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، بما في ذلك الاستيطان والعقوبات الجماعية وهدم المنازل.

وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين، والذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، ويهدف إلى إعادة إطلاق عملية سلام جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.