(أ ب)

وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هذه المحادثات بأنها شهدت "بعض التقدم ولكنه ليس حاسما".

وأشارت تصريحات بدر البوسعيدي، إلى أن المفاوضات بين العدوين اللدودين منذ أمد بعيد، ستستمر حتى في الوقت الذي تواجه فيه المحادثات أصعب تحد، ألا وهو محاولة إيجاد حل وسط بين المطالب الأمريكية بأن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم فيما تصر طهران على ضرورة استمرار برنامجها النووي.

وكتب البوسعيدي في منشور له أن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية اختتمت اليوم في روما ببعض التقدم ولكنه تقدم غير حاسم".

وأضاف: "نأمل أن نوضح القضايا المتبقية في غضون الأيام المقبلة، كي نتمكن من المضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام ومشرف".

ويتوسط البوسعيدي في المفاوضات حيث أثبتت سلطنة عمان الواقعة في شبه الجزيرة العربية أنها محاور موثوق به من قبل كل من طهران وواشنطن في المحادثات.

وكانت قوافل متعددة قد وصلت إلى السفارة العمانية في حي كاميلوشيا في روما بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المحادثات بدأت في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وبعد نحو ساعتين ونصف الساعة من بداية الجولة الخامسة من المحادثات اليوم الجمعة، غادر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مقر السفارة العمانية في روما التي تستضيف المباحثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في حديث للتليفزيون الرسمي من مقر السفارة العمانية في روما، إن ويتكوف غادر لأنه كان بحاجة إلى اللحاق برحلة جوية.

وأضاف بقائي إن المحادثات ستستمر بدون ويتكوف، ووصفها بأنها تجري بـ "حكمة وهدوء".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر شبكة الإنترنت أن المحادثات انتهت بعد الساعة الخامسة مساء بقليل.