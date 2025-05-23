(د ب أ)

دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى زيادة شحناتهم من الأسلحة وفرض المزيد من العقوبات على روسيا قائلة إنها لا تعتقد أن موسكو مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بينهما.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور له على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة: "لا يوجد حاليا مجال للتسوية".

وأضاف إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإجبار روسيا على أن تركن للسلام.

وكتب قائلا:" لن يتحقق السلام إلا عندما تعجز روسيا عن الهجوم".

وقال بودولياك إن مطالب موسكو - التي تشمل ضم الأراضي ونزع سلاح أوكرانيا ومنع كييف من الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي (الناتو) - غير قابلة للتفاوض لأنها ستحرم أوكرانيا من استقلالها.

كما تحدث بودولياك عن تسليم الأصول الروسية المجمدة إلى كييف لتعزيز ميزانيتها.