الشرطة الألمانية تحتجز مشتبها به على خلفية هجوم طعن في مدرسة

(د ب أ)

احتجزت الشرطة صبيا 13 عاما يشتبه في تسببه في إصابة خطيرة لزميله بالفصل في هجوم طعن في برلين أمس الخميس، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة.

وتم إطلاق عملية بحث عن الصبي بعدما أبلغ والداه عن فقدانه عقب عدم عودته إلى المنزل بعد حادث أمس الخميس الذي وقع في مدرسة بحي شبانداو على مشارف برلين.

وأفادت الشرطة بأن الصبي المصاب 12 عاما في حالة مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

ولم يكن دافع الهجوم واضحا في البداية.