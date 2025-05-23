إعلان

الشرطة الألمانية تحتجز مشتبها به على خلفية هجوم طعن في مدرسة

06:19 م الجمعة 23 مايو 2025

الشرطة الألمانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

احتجزت الشرطة صبيا 13 عاما يشتبه في تسببه في إصابة خطيرة لزميله بالفصل في هجوم طعن في برلين أمس الخميس، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة.

وتم إطلاق عملية بحث عن الصبي بعدما أبلغ والداه عن فقدانه عقب عدم عودته إلى المنزل بعد حادث أمس الخميس الذي وقع في مدرسة بحي شبانداو على مشارف برلين.

وأفادت الشرطة بأن الصبي المصاب 12 عاما في حالة مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

ولم يكن دافع الهجوم واضحا في البداية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الألمانية حادث طعن احتجاز صبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان