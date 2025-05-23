جوتيريش: على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي

وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، مشددًا على ضرورة معاملة المدنيين بإنسانية واحترام كرامتهم.

وقال جوتيريش، في تصريحات صحفية، إن "عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سيؤدي إلى وفاة أعداد كبيرة من السكان"، داعيًا إلى تسهيل إجراءات التفتيش عند المعابر، والعمل بشكل فوري على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.

وأشار الأمين العام إلى أن 80% من مساحة غزة اليوم مصنفة إما كمناطق عسكرية إسرائيلية أو مناطق طُلب من سكانها المغادرة، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، ولا تلتزم بالنزاهة والاستقلال".