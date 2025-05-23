موسكو- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تعتبر خيار الفاتيكان كمقر لإجراء مباحثات سلام بشأن الحرب فى أوكرانيا خيارا واقعيا.

وأضاف "تخيل الفاتيكان موقعا للتفاوض. إنه من غير الملائم نوعا ما عندما تناقش دول أرثوذوكسية قضايا في منصة كاثوليكية تهتم بالقضاء على أسباب الصراع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح الفاتيكان موقعا للمفاوضات يوم الإثنين الماضي بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي لم يصدر بشأنها حتى الآن سوى القليل من التعليقات العامة في موسكو.

وقال لافروف هناك الكثير من "التكهنات" بشأن متى وأين يمكن تنظيم اجتماع جديد لممثلين من روسيا وأوكرانيا.

واتهم لافروف كييف بأنها تريد تقويض الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وقال "أعتقد أنه لن يكون من المناسب للفاتيكان استقبال وفود من دولتين أرثوذكسيتين في ظل تلك الظروف".

والأسبوع الماضي، أجريت مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف لأول مرة منذ 2022. استمرت 90 دقيقة في مدينة إسطنبول التركية، وتم خلالها الموافقة على جولة جديدة من المفاوضات ولكن دون تحديد إطار زمني ودون اتفاق على مكان.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه لم يتم تحديد لا مكان ولا موعد للمحادثات المقبلة.