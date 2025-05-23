الأونروا: إمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت

وكالات

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن سكان قطاع غزة عانوا من الجوع والحرمان من أساسيات الحياة لأكثر من 11 أسبوعا.

وأضاف المفوض، أن إمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت ومات كبار السن بسبب نقص الأدوية، موضحا أن المساعدات التي تصل الآن إلى قطاع غزة أشبه بإبرة في كومة قش.

وتابع المفوض العام لوكالة أونروا، أن تدفق المساعدات بشكل هادف ومتواصل هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية.

وأكمل، أن أقل ما نحتاجه هو 500 أو 600 شاحنة يوميا تدار من خلال هيئات أممية بينها الأونروا، موضحا أنه يجب تغليب إنقاذ الأرواح على الأجندات العسكرية والسياسية.