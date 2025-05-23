تعطل أنظمة الدفع الإلكتروني في إسرائيل بعد هجوم سيبراني





(وكالات)

تعرضت أنظمة الدفع الإلكتروني في إسرائيل، اليوم الجمعة، لهجوم سيبراني أدى إلى انقطاعات جزئية في خدمات المقاصة ومعالجة المدفوعات بالبطاقات الائتمانية، ما تسبب في اضطرابات في عدد من المتاجر والشركات.

ووفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الهجوم استهدف البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها سلاسل متاجر الأغذية والأزياء، بالإضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة، والتي وجدت صعوبات في إتمام عمليات البيع نتيجة تعطل بوابات الدفع الإلكترونية.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل هجومًا سيبرانيًا يطال أنظمة الدفع. ففي أكتوبر 2024، تعرضت شركة "شفا"، وهي المزود الرئيسي للبنية التحتية لمعالجة بطاقات الائتمان في إسرائيل، لعطل مشابه إثر هجوم إلكتروني، ما أدى إلى وقف مؤقت لعمليات الدفع عبر عشرات الآلاف من نقاط البيع.

وتُعد "شفا" الجهة المركزية التي تنظم وتربط بين مختلف مزودي خدمات الدفع في إسرائيل، وبالتالي فإن أي استهداف لها ينعكس مباشرة على الاقتصاد الاستهلاكي والحركة التجارية.