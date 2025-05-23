الخطوط الجوية البريطانية تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل



وكالات

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم، عن تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، فإن عددًا من شركات الطيران الأوروبية، من بينها لوفتهانزا وأير فرانس، قامت بتعديل أو تعليق رحلاتها إلى إسرائيل منذ بداية التصعيد الحالي.

كما أشار تقرير صادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) إلى أن الأوضاع الأمنية في الأجواء الإسرائيلية والقطاع المحيط تزيد من احتمالية وقوع حوادث للطائرات المدنية، ما يؤثر بشكل مباشر على قرارات شركات الطيران.