تركيا: أوامر اعتقال بحق 63 عسكريًا بتهمة الارتباط بحركة جولن

(وكالات)

قام الادعاء العام التركي في إسطنبول، اليوم الجمعة، بإصدار أوامر اعتقال بحق 63 عسكريا في الخدمة الفعلية، في إطار حملة جديدة ضد من تتهمهم السلطات بالارتباط بحركة فتح الله جولن، التي تُحمّلها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ووفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام، فإن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة عقيد يخدمون في الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك، فيما تم تنفيذ عمليات مداهمة فجر اليوم في 36 محافظة، وتركزت بشكل خاص في مدينة إسطنبول.

وبحسب ما أوردته وكالة الأناضول الرسمية، فقد أسفرت الحملة الأمنية عن توقيف 56 من أصل 63 مطلوبًا حتى الآن. وقالت الوكالة إن العملية استهدفت "تنظيم فيتو"، في إشارة إلى حركة جولن، التي تصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم سابقا في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، فيما أوقف حينها آلاف العسكريين والقضاة والمدنيين ضمن حملة تطهير شاملة في مؤسسات الدولة.

ورغم وفاة جولن في المنفى العام الماضي، أكدت السلطات التركية أنها ستواصل ملاحقة "أتباعه" داخل وخارج البلاد. وتقول أنقرة إن لحركته امتدادًا داخل الأجهزة الأمنية والقضائية والتعليمية، وتعتبرها تهديداً مباشراً لأمن الدولة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، شنت الحكومة التركية آلاف الاعتقالات والإقالات في صفوف القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المختلفة.