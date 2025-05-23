وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، ببدء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، والتي تُعقد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وسطاء أوروبيين. وتأتي هذه الجولة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة ببرنامج إيران النووي وتشديد العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوفد الإيراني سيطرح بشكل صريح خلال هذه الجولة ملف العقوبات الأميركية الأخيرة التي فُرضت على طهران، مؤكدة في بيان رسمي أن المفاوضين الإيرانيين سيعرضون "مواقف الجمهورية الإسلامية المشروعة بشأن الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، والمطالبة برفع العقوبات، بكل جدية وحزم".

ولم تُعلن تفاصيل رسمية بشأن جدول الأعمال الكامل للمفاوضات، لكن مصادر دبلوماسية غربية أشارت إلى أن الجولة تهدف إلى كسر الجمود في المسار التفاوضي المتعثر منذ تعليق مباحثات الاتفاق النووي في فيينا.