مسؤول أوكراني: انطلاق عملية تبادل الأسرى مع روسيا

واشنطن- (أ ب)

ذكر مسؤول أوكراني بارز أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا من حربهما المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بدأت اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول له التحدث بشكل علني، أن عملية تبادل الأسرى لم تنته بعد.

ولم تؤكد موسكو على الفور بدء عملية تبادل الأسرى.

جاء التعليق الأوكراني بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية واسعة لتبادل الأسرى.

وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال "اكتملت للتو عملية تبادل رئيسية للسجناء بين روسيا وأوكرانيا" وأضاف أن العملية "ستدخل حيز التنفيذ قريبا" رغم أنه لم يتضح ما يعنيه ذلك.

وأضاف ترامب في منشوره "هل هذا يمكن أن يؤدي إلى شيء كبير؟؟؟" في إشارة على ما يبدو إلى جهود دبلوماسية دولية لوقف القتال.

كان فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي عقب انتهاء محادثات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول يوم الجمعة الماضي ، قد أعلن عن اتفاق البلدين على تبادل ألف أسير حرب لكل منهما.