كوريا الجنوبية: مصادرة هواتف الرئيس السابق يون سوك يول

(وكالات)

كشفت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن مصادرتها لهواتف محمولة تعود للرئيس السابق يون سوك يول، إلى جانب سجلات إلكترونية من خوادم هاتفية تابعة لجهاز الأمن الرئاسي، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تجريها السلطات بشأن مزاعم تتعلق بمحاولة منع تنفيذ مذكرة توقيف بحق يون مطلع العام الجاري.

وقالت وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة إن الأجهزة المصادرة شملت "هاتفًا آمنًا" وآخر للعمل كان يستخدمهما الرئيس السابق، كما حصلت السلطات على نسخ من السجلات المخزنة على خادم هاتف آمن تابع لجهاز الأمن الرئاسي، والذي كان يُستخدم في عهد يون.

وتتعلق التحقيقات بمحاولة مزعومة قادها كل من الرئيس السابق يون، ورئيس جهاز الأمن الرئاسي السابق بارك جونجون، ونائبه كيم سونج هون، لمنع تنفيذ مذكرة توقيف صدرت بحق يون في يناير الماضي، وذلك بعد تورطه المفترض في محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وكانت الشرطة قد أجرت تحقيقًا جنائيًا مشتركًا مع جهاز الأمن الرئاسي استمر ثلاثة أسابيع، تم خلاله استعادة جزء كبير من البيانات المحذوفة من الخادم الإلكتروني الخاص بالجهاز. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن المواد التي تم تحليلها تم تسليمها طوعًا من قبل جهاز الأمن الرئاسي، دون إلزام قانوني.

وأفادت تقارير محلية بأن الخادم يحتوي على سجلات مكالمات ورسائل نصية بين يون وعدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي كيم سونج هون، ما قد يوفر أدلة مهمة بشأن طبيعة التنسيق الذي جرى خلال الفترة الحرجة التي سبقت صدور مذكرة التوقيف.