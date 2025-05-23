استطلاع يظهر انقساما في تقييم الألمان لبداية الحكومة الجديدة

برلين- (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي انقساما بين الألمان في تقييم بداية الحكومة الاتحادية الجديدة، بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على تشكيلها.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، يعتقد 41% من المشاركين أن الحكومة حققت بداية جيدة إلى حد ما، بينما يجد 51% آخرون أن بداية الائتلاف الحاكم الجديد سيئة إلى حد ما.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبحسب الاستطلاع، اعتبر 78% من أنصار التحالف المسيحي أن بداية عمل الحكومة كانت جيدة إلى حد ما. ومن بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أيد عدد أقل بكثير هذا الرأي، حيث بلغت نسبتهم إلى 53%.

ومع ذلك، فإن حوالي 51% من الذين شملهم الاستطلاع راضون عن العمل الحكومي الذي قامت به أحزاب الائتلاف الحاكم، في حين أعرب 32% من الألمان عن عدم رضاهم عن ذلك.

ووصف 47% من الألمان أداء المستشار الجديد وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، بالجيد، بينما أعطاه 35% آخرون تقييما سلبيا.

وبالنسبة لتأييد الأحزاب الألمانية، حصل التحالف المسيحي على تأييد 26% من الذين شملهم الاستطلاع، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة عن استطلاع سابق أجري مطلع مايو/أيار الجاري. واستقرت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي عند نسبة 23%. وتحسنت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 16%. كما ارتفع تأييد حزب الخضر بنفس المقدار إلى 12%. واستقرت شعبية كل من حزب "اليسار" (10%) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (3%)، والحزب الديمقراطي الحر (4%).