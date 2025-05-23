



(وكالات)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو وكييف لم تتوصلا حتى الآن إلى أي قرار أو اتفاق بشأن تحديد مكان الجولة القادمة من المفاوضات بين الطرفين.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، إنه "لا توجد في الوقت الراهن أي قرارات أو اتفاقات بشأن موقع عقد الجولة المقبلة من المفاوضات"، مشددًا على أن مثل هذا القرار "لا يمكن أن يُتخذ من طرف واحد، بل يتطلب موافقة كلا الجانبين".

وأضاف أن مسألة تحديد موعد ومكان الاجتماع "ستُبحث في الوقت المناسب، حين تتوفر الظروف لذلك".

وفي سياق منفصل، وردًا على سؤال يتعلق بالمنطقة العازلة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح بيسكوف أن تفاصيل هذه المسألة ترتبط بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الجارية، وقال: "هذا موضوع تقني عسكري بحت، وأفضل من يملك الإجابة عليه هو وزارة الدفاع".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن، في وقت سابق، خلال اجتماع حكومي عبر تقنية الفيديو، أن القوات المسلحة الروسية باشرت تنفيذ مهمة إنشاء "منطقة عازلة آمنة" على الحدود مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تأمين الأراضي الروسية من التهديدات الحدودية.