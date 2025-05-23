إعلان

ترامب يعلن إنجاز "صفقة كبيرة" لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

02:12 م الجمعة 23 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى "صفقة كبيرة" لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن الاتفاق "تم إنجازه" وسيدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "نهنئ الجانبين الروسي والأوكراني على هذه المفاوضات المهمة، التي قد تقود إلى شيء كبير يتجاوز مجرد تبادل للأسرى"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن عدد الأسرى المشمولين بالصفقة أو موعد تنفيذها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية خلف الكواليس لإحياء مسار التسوية السياسية بين موسكو وكييف، خاصة مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق أن العمل على مذكرة تفاهم بشأن التسوية مع أوكرانيا بلغ مراحل متقدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تبادل الأسرى روسيا أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان