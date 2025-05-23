ترامب يعلن إنجاز "صفقة كبيرة" لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى "صفقة كبيرة" لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن الاتفاق "تم إنجازه" وسيدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "نهنئ الجانبين الروسي والأوكراني على هذه المفاوضات المهمة، التي قد تقود إلى شيء كبير يتجاوز مجرد تبادل للأسرى"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن عدد الأسرى المشمولين بالصفقة أو موعد تنفيذها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دبلوماسية خلف الكواليس لإحياء مسار التسوية السياسية بين موسكو وكييف، خاصة مع إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق أن العمل على مذكرة تفاهم بشأن التسوية مع أوكرانيا بلغ مراحل متقدمة.