حال التصعيد الأمريكي.. إيران تلوح بمصير "مشابه لأفغانستان وفيتنام"

(وكالات)

وجهت طهران، اليوم الجمعة، رسائل تحذيرية إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيُقابل برد "قوي وحاسم".

ولوح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بمصير مشابه لما وصفه بإخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان وفيتنام، حال مغامرتها بتصعيد جديد في المنطقة.

وفي تصريحات رسمية، قال اللواء محمد باقري، إن "الجيش الإيراني سيرد بقوة واقتدار على أي اعتداء يستهدف البلاد"، مشدداً على أن "أي مغامرة أمريكية في المنطقة ستنتهي بمصير شبيه بما واجهته في أفغانستان وفيتنام".

وأضاف باقري: "على الرئيس الأمريكي أن يعود إلى تاريخ بطولات شعبنا، ليدرك شيئاً من الخطأ في حساباته الحالية".

وفي السياق نفسه، جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيراته من مغبة أي تصعيد، مؤكدًا جهوزية البلاد للرد على ما وصفه بـ"أي عدوان محتمل". وقال العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى شهداء الخدمة وتحرير مدينة خرمشهر، إن "إيران بلغت مرحلة الردع الفعال، وباتت تملك قوة هجومية قادرة على توجيه ضربات حاسمة ضد أي تهديد".

وأوضح نائيني أن "الجمهورية الإسلامية تمتلك تجهيزات عسكرية متطورة، وتتمتع بإحاطة استخباراتية دقيقة بمكامن الضعف لدى الأعداء"، لافتاً إلى أن طهران باتت قادرة على "استهداف كافة أركان الكيان الصهيوني الغاصب".

ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات الاتفاق النووي غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما في وقت سابق اليوم.