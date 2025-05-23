استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس

كتبت- سلمى سمير:

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه دخل إلى قطاع غزة منذ أمس الخميس 107 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف استمر منذ الثاني من مارس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن المنسق، فإن استئناف إدخال المساعدات جاء "بناءً على توصية من الجهات العسكرية وبتوجيه من القيادة السياسية الإسرائيلية".

وضمت الشاحنات مواد غذائية أساسية كالطحين والمواد التموينية، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية، خضعت جميعها لفحص وتفتيش من قبل سلطات الاحتلال قبل السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر.

ويأتي هذا التطور بعد ضغوط دولية متزايدة على الاحتلال آخرها من الولايات المتحدة للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعًا إنسانية متدهورة بفعل استمرار الحرب والحصار المشدد، الذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

ورغم دخول الشاحنات، حذرت منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة من صعوبات كبيرة تواجهها في توزيع هذه المساعدات، بسبب عراقيل لوجستية مرتبطة بغياب التنسيق الكافي مع سلطات الاحتلال.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى غزة، بعد تدمير معظم البنية التحتية في القطاع خلال العدوان، وتقييد عمل المعابر الأخرى.