

جاكرتا - (د ب أ)

أكدت الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث أن 15 شخصا لقوا حتفهم في فيضانات عارمة ضربت موقعا لتعدين الذهب في قرية جيم بمنطقة جبال أرفاك في مقاطعة بابوا الغربية.

وأشار مسؤول قسم البيانات والمعلومات والاتصالات في الوكالة اليوم الجمعة إنه "تم العثور على إجمالي 15 جثة في الفترة من الأحد (18 مايو) حتى الأربعاء(21 مايو). تم التعرف على هوية ثمانية من الضحايا، بينما لا يزال تحديد هوية الضحايا السبعة الباقين جاريا"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وأضاف أن أربعة أفراد آخرين مازالوا في عداد المفقودين ويقوم فريق مشترك بالبحث عنهم.

وذكرت الوكالة أن الفيضانات العارمة حدثت حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقت المحلي في أعقاب حوالي سبع ساعات من سقوط أمطار غزيرة في منطقة جبال ارفاك.

كان 61 شخصا قد لقوا حتفهم في شهر يوليو وسبتمبر العام الماضي في انهيارات أرضية في منجمي ذهب غير قانونيين، في إقليمي جورونتالو وسومطرة الغربية في إندونيسيا.

وتكافح إندونيسيا منذ فترة طويلة للسيطرة على عمليات التعدين غير القانونية، التي غالبا ما تكون مدفوعة بالفقر. وغالبا ما تفتقر تلك العمليات إلى إجراءات سلامة وضمانات بيئية، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وأضرار بيئية.