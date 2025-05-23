روسيا تعلن استعدادها لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا

وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لا تمانع في التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإدارته للتوصل إلى مبادئ تسوية تلبي مصالح جميع الأطراف.

وأكد لافروف أن الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستُعقد قريبًا، واصفًا ذلك بأنه تطور إيجابي.

وأشار إلى أن موسكو تعمل على إعداد مذكرة تفاهم بشأن التسوية الأوكرانية، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان السلام على المدى الطويل، وليس مجرد هدنة مؤقتة.

تأتي هذه التصريحات في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، حيث أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للعمل مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي هذا السياق، أكد بوتين أن روسيا تؤيد وقفًا لإطلاق النار، شريطة التوصل إلى اتفاقات تلبي المطالب الروسية، بما في ذلك انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي ضمتها روسيا، وضمان عدم تلقي أوكرانيا دعمًا عسكريًا خلال فترة وقف إطلاق النار.