للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون

(وكالات)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار "بن جوريون" في منطقة يافا، بصاروخ باليستي فرط صوتي، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "العملية حققت أهدافها بنجاح، وتسببت في حالة من الذعر في أوساط المستوطنين، أدت إلى فرار الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأكد سريع أن العملية تأتي "ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، وانتصارًا للشعب الفلسطيني ومقاومته"، مشددًا على أن ما وصفه بـ"الصمت تجاه المجازر في غزة يجلب الخزي والعار للأمة، ويجعلها عرضة للهيمنة والاستباحة".

وأضاف البيان أن الهجوم جاء ضمن سلسلة عمليات مستمرة تستهدف منشآت إسرائيلية حساسة، مؤكداً أن "وتيرة العمليات ستتصاعد ما دام العدوان على غزة مستمراً".

وتعد هذه الضربة الثالثة التي تعلن عنها جماعة أنصار الله خلال يوم واحد ضد مطار بن جوريون.