وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس لبحث القضية الفلسطينية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة 23 مايو إلى باريس للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

وفيما سبق قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم، إن شاحنات المساعدات الإنسانية التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة "غير كافية على الإطلاق"، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (AP) عن منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون نسمة، والذين يعيشون تحت حصار مشدد ونزوح واسع النطاق.