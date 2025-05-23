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في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن استهداف نحو 75 موقعا في غزة

11:17 ص الجمعة 23 مايو 2025

جيش الاحتلال يعلن استهداف نحو 75 موقعا في غزة

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواصلة عدوانه العسكري على قطاع غزة ضمن ما يُسمى عملية "عربات جدعون"، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 75 غارة استهدفت مواقع متفرقة في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان رسمي، إن العمليات العسكرية نُفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، واستهدفت ما زعم أنها بنى تحتية للمقاومة الفلسطينية، ومبانٍ ومخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى مواقع يزعم وجود مقاومين فيها.

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وأشار البيان إلى أن سلاح الجو شن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه العمليات البرية في بعض المحاور جنوب القطاع، وسط قصف جوي وبري متواصل.

كما تحدث جيش الاحتلال عن استهداف عدد من عناصر المقاومة دون أن يقدم تفاصيل أو إثباتات، في حين تتحدث مصادر فلسطينية عن سقوط شهداء وجرحى في مناطق عدة نتيجة القصف المتواصل.

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ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، وأدى إلى دمار واسع في البنية التحتية والمرافق المدنية.

ومنذ فجر اليوم شن جيش الاحتلال عدد من الغارات العنيفة تركز بعضها في خان يونس جنوبي القطاع.

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