

طهران- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه حال "إصرار أمريكا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق" مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ القرار".

وقبيل مغادرته إلى روما، قال عراقجي في تغريدة له على منصة "إكس": "عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا... معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق .. تخصيب صفر = لا اتفاق"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف عراقجي: "لقد حان وقت اتخاذ القرار".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، غادر صباح اليوم الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

من المقرر أن تدخل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل مرحلة حاسمة اليوم الجمعة، باجتماع في العاصمة الإيطالية.

ومن المتوقع أن يصل ويتكوف وعراقجي إلى روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات.

وتتوسط سلطة عمان بين الدولتين.

وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراء ضروريا لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم.

وترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الأسبوع الماضي أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

غير أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد أن طهران لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب من أمريكا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران اجريتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي.