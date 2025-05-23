قبيل بدء المفاوضات.. إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة



كتبت- سلمى سمير:



نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بحزمة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على قطاعات صناعية في إيران، ووصفتها بأنها "غير قانونية وعدائية"، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أمس الخميس، عن فرض عقوبات تستهدف قطاع البناء والتشييد في إيران، إلى جانب عشرة مواد صناعية قالت إنها تدخل في تطبيقات عسكرية. وأوضحت أن هذه العقوبات تأتي في إطار جهودها لمنع إيران من تطوير قدرات قد تُستخدم في تصنيع أسلحة غير تقليدية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تلقي بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط في الدبلوماسية". واعتبر بقائي أن "هذا التصرف مستفز، بقدر ما هو غير قانوني وغير إنساني"، مشيرا إلى أن "الإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة صُممت لحرمان المواطنين الإيرانيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية".

وأضاف أن توقيت الإعلان عن هذه العقوبات، والذي جاء قبل الجولة الخامسة من المحادثات بين البلدين، يثير الشكوك حول مدى جدية الولايات المتحدة في الوصول إلى تفاهمات دبلوماسية.

ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، ستيف ويتكوف، إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، لبدء جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني، في إطار الجهود المبذولة لاستئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، ناقشا خلاله المفاوضات الجارية مع إيران، وذلك بعد حادثة مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

