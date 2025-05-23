انهيارات أرضية تخلف 4 قتلى و17 مفقودا في جنوب غربي الصين



بكين- (أ ب)

أسفرت الانهيارات الأرضية في منطقة ريفية في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل فيما لايزال 17 شخصا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وعثر على جثتين في بلدة تشانجشي يوم الخميس، وجثتين أخريين في قرية تشينجيانج القريبة، حيث دفن انهيار أرضي 19 شخصا من ثماني أسر، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الرسمية الصينية.

وذكرت صحيفة محلية أن التيار الكهربائي انقطع عن معظم بلدة جووا، حيث تقع تشينجيانج، بعد الانهيارات الأرضية.