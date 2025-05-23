إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

10:27 ص الجمعة 23 مايو 2025

اطلاق صاروخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ آخر أطلق من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي ”إكس“.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتستهدف حركة الحوثي اليمنية المتمردة المدعومة من إيران إسرائيل بانتظام منذ بدء الحرب على غزة دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تحاربها إسرائيل في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي اليمن اطلاق صاروخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انهيارات أرضية تخلف 4 قتلى و17 مفقودا في جنوب غربي الصين

إعلان

إعلان

ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟