الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن



تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ آخر أطلق من اليمن.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائيل، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي ”إكس“.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتستهدف حركة الحوثي اليمنية المتمردة المدعومة من إيران إسرائيل بانتظام منذ بدء الحرب على غزة دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تحاربها إسرائيل في قطاع غزة.