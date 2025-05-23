سول تنفي إجراء أي محادثات مع واشنطن بشأن تقليص حجم القوات الأمريكية

سول- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنها لم تجر أي مناقشات مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشأن إمكانية تقليص حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وجاءت هذه التصريحات ردا على تقرير صدر عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس سحب نحو 4500 جندي من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية البالغ قوامها 28 ألفا و500 جندي ونقلهم إلى مواقع أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك جزيرة جوام، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة يونهاب إنه لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه فيما يتعلق بأي تخفيض محتمل في قوات الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية.