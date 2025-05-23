زلزال بقوة 3 ,6 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية

جاكرتا- (د ب أ)

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر هز جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة.

وقدرت الوكالة عمق الزلزال بحوالي 10 كيلومترات. وقد ضرب الزلزال حوالي الساعة 3 صباحا (2000 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).

ومن جانبه، ذكر المركز الألماني لبحوث علوم الأرض أن الزلزال بلغت شدته 8 .5 درجة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتقع إندونيسيا على منطقة تكتونية ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثف تعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ.