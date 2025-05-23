

وكالات

عقدت لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة للمجلس، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبحث الاجتماع، الذي يعد انطلاقة عملية لآليات التعاون الفني والتشغيلي في الفضاء السيبراني العربي، عددًا من البنود الرئيسية المدرجة على جدول أعماله، من بينها انتخاب نواب رئيس اللجنة، وتشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرات عربية مشتركة، وتحديد رؤسائها.

كما ناقش المشاركون خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة، وإطلاق المنصة العربية لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى التحضير لإقامة التمارين السيبرانية العربية المشتركة، وبحث مبادرة تطوير إطار موحد لتصنيف الحوادث السيبرانية في المنطقة.

وتُعنى اللجنة، التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في دورته الأولى المنعقدة بالرياض في ديسمبر 2024، بتنفيذ المشاريع ذات الطابع الفني والتشغيلي، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بالأنظمة الفنية والتحذيرات السيبرانية، إلى جانب إعداد واقتراح الخطط والمبادرات المشتركة.

يُشار إلى أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يضم الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، وقد تأسس بقرار من قمة جامعة الدول العربية، ويعمل تحت مظلتها. ويتولى المجلس رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات الخاصة بتعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، كما يختص بمتابعة تطورات الأمن السيبراني من الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واعتماد الخطط التنفيذية ذات الصلة.