ألمانيا: تسجيل حوالي 1800 طفل في عداد المفقودين

فيسبادن - (د ب أ)

أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أن هناك نحو 1800 طفل مسجلين على أنهم مفقودون لدى الشرطة في ألمانيا.

ويشمل الرقم حالات الأشخاص المفقودين الحالية حتى الأول من مايو/أيار الجاري والحالات التي لم يتم حلها منذ سنوات عديدة، حسبما ذكر المكتب ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بمناسبة يوم الأطفال المفقودين الموافق 25 مايو/أيار.

ويشمل العدد حالات الأشخاص المفقودين من الأولاد والبنات حتى سن 13 عاما.

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية: "غالبية الأطفال المفقودين هم حالات اختطاف أطفال أو هروب دائم أو لاجئين قاصرين غير مصحوبين بذويهم"، مشيرة إلى أن بعض حالات المفقودين قد تكون أيضا بسبب خلافات مع الوالدين.

وأضافت المتحدثة: "في نسبة صغيرة للغاية من الحالات يجب افتراض وقوع حادث أو وجود جريمة، ويجب أن نخشى أن يكون الأشخاص المتضررون في حالة عجز أو لم يعودوا على قيد الحياة".

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي عدد الأطفال المفقودين في عام 2024 حوالي 18 ألفا و100 طفل. وتم الكشف عن مصير حوالي 17 ألفا و500 طفل من هذه الحالات بحلول نهاية العام. وبذلك تكون نسبة استبيان مصير حالات فقد الأطفال 96.7%.

وبحسب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن التجربة تشير إلى أن نحو نصف حالات الأشخاص المفقودين يتم استبيان مصيرها خلال الأسبوع الأول من الفقد. وأوضحت المتحدثة أنه في غضون شهر واحد يجاوز "معدل الإنجاز" 80%، وقالت: "نسبة الأشخاص المفقودين لمدة تزيد عن عام لا تتجاوز 3%".