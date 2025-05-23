ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أستراليا إلى أربعة أشخاص

سيدني- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات على الساحل الشرقي لأستراليا إلى أربعة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم العثور على جثة رجل في سيارة غمرتها مياه الفيضانات بالقرب من كوفس هاربور في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة على طول الساحل الشرقي لأستراليا، وكانت المدن الصغيرة على الساحل الشمالي الأوسط من بين الأكثر تضررا.

وزار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينس بعض المناطق المتضررة من الفيضانات اليوم الجمعة.

وأكد ألبانيز على تعاطفه مع المجتمعات التي تقطعت بها السبل.

وقال في مؤتمر صحفي: "نحن هنا لنقول بوضوح وصراحة شديدين: أنتم لستم وحدكم. الحكومة الاتحادية، وحكومة الولاية، والحكومة المحلية، بالإضافة إلى جميع سكان نيو ساوث ويلز، بل وشعب أستراليا بأكمله، معكم في هذا التوقيت".

وأضاف "بشكل مأساوي، نشهد المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة. إنها تحدث بشكل متكرر وتزداد حدة."

وحذر الناس من مغبة مخاطر الفيضانات، خاصة وأن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم بسبب القيادة عبر مياه الفيضانات.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا بلدات صغيرة في منطقة الساحل الشمالي الأوسط، مثل تاري في منطقة هنتر فالي ، بالإضافة إلى بورت ماكواري ووينجهام. ولايزال آلاف الأشخاص بدون كهرباء، كما تم إغلاق العديد من المدارس.

وتوقعت خدمات الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز أن تخف حدة الأمطار اليوم الجمعة، لكنها حذرت من أن خطر الفيضانات لم ينتهِ بعد.

وقال مساعد المفوض كولين مالون إنه تم تنفيذ أكثر من 600 عملية إنقاذ منقذة للحياة.

وتابع مالون:"قد نشهد ارتفاعات متجددة مع تدفق المياه جراء الأمطار الغزيرة السابقة في اتجاه مجرى النهر".

وأضاف مالون إن حوالي 50 ألف شخص قد حوصروا بسبب الفيضانات.