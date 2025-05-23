ليبرمان: نتنياهو يواصل إخضاع أمن إسرائيل لمصالحه الشخصية

وكالات

اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"إخضاع أمن البلاد لمصالحه الشخصية والسياسية"، وذلك في أعقاب لقاء أجراه نتنياهو مع جنرال في الجيش الإسرائيلي دون علم رئيس الأركان.

وقال ليبرمان في بيان صحفي: "لقاء نتنياهو مع أحد جنرالات الجيش دون تنسيق أو علم من رئيس هيئة الأركان يشكل ضربة قوية ليس فقط لرئيس الأركان، بل للجيش الإسرائيلي بأكمله"، معتبراً أن هذا التصرف "انتهاك خطير لمعايير وقيم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف ليبرمان أن ما جرى "يؤكد استمرار نتنياهو في تسييس المؤسسة الأمنية واستخدامها لتحقيق أهدافه الخاصة، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديات غير مسبوقة على مختلف الجبهات".