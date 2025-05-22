إعلان

حماس: الاحتلال يواصل "هندسة التجويع" في غزة

11:28 م الخميس 22 مايو 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة "هندسة التجويع" في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا تمثل سوى "قطرة في محيط الاحتياجات المتفاقمة".

وقالت الحركة في بيان إن ما يُسمح بدخوله من مساعدات لا يتجاوز 10% من الاحتياجات الفعلية، محذّرة من اتساع رقعة المجاعة يومًا بعد يوم.

وأضافت حماس أن هناك مخططًا لإقامة "معسكرات اعتقال" جنوب القطاع تحت غطاء تقديم المساعدات، معتبرة أن هذا المشروع "لن ينجح".

وطالبت الحركة بإقامة ممر إنساني دائم، وكسر كامل للحصار المفروض على غزة، ورفض ما وصفته بـ"هندسة الجوع والابتزاز الإنساني"، مؤكدة أن ما يُطرح من خطط تحت مسمى "مساعدات الغيتو" هو مجرد محاولة لتجميل "جريمة الإبادة الجماعية"، ولن يُعفي الاحتلال من مسؤولياته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة هندسة التجويع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ماذا تمتلك إسرائيل في ترسانتها لاستهداف منشآت إيران النووية؟ وهل يكفي؟