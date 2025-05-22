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بوتين يعلن عن منطقة عازلة على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا

10:02 م الخميس 22 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بعد عودته من منطقة كورسك جنوبي روسيا إن القوات الروسية تعمل على إقامة منطقة عازلة على طول حدود البلاد مع أوكرانيا.

وذكر بوتين عبر رابط فيديو خلال اجتماع حكومي إن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه. ولم يوضح مكان المنطقة العازلة أو حجمها.

وأضاف أن: "قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية، وما زال العمل جاريا".

وأصدر بوتين أيضا تعليمات لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار الشامل في المناطق التي تضررت جراء الحرب جنوبي روسيا، بما في ذلك كورسك وبلجورود وبريانسك.

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فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الحدود الروسية مع أوكرانيا بوتين يعلن عن منطقة عازلة
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