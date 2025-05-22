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البيت الأبيض: إلغاء آلاف التأشيرات الطلابية لمؤيدين لحماس

09:44 م الخميس 22 مايو 2025

ماركو روبيو

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وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قرر إلغاء آلاف التأشيرات الطلابية لطلبة جامعات قال إنهم "أعربوا عن تأييدهم لحركة حماس"، واصفًا بعضهم بأنهم ينتمون لبيئات "إرهابية"، وفق تعبيره.

كان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وصف شعار "فلسطين حرة" بأنه "شعار نازي جديد"، معتبرًا أن من يرفعونه يروّجون لدعم حماس بهدف تقويض إسرائيل.

وفي حديثه عن الوضع الميداني، أبدى نتنياهو استعدادًا لوقف مؤقت لإطلاق النار، بشرط أن يشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

كما هاجم بعض القادة الأوروبيين، متهمًا إياهم بتصديق "دعاية حماس المغرضة"، مشددًا على أن هدف العمليات الإسرائيلية هو إيصال المساعدات الغذائية للمدنيين دون أن تصل إلى حماس، حسب تعبيره.

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