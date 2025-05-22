مندوبة الدنمارك بمجلس الأمن تطالب بوصول المساعدات لغزة

وكالات

قالت مندوبة الدنمارك بمجلس الأمن، إنه على إسرائيل تمكين الأمم المتحدة والمنظمات من العمل وفقا للمبادئ الإنسانية.

ودعت المندوبة، إسرائيل إلى السماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة بشكل كامل فورا.

كان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، قال إن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من إدخال أي من المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، رغم الحاجة الملحة إليها.

وأضاف أن النظام الصحي في غزة يواجه أوضاعًا كارثية ويعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مشيرًا إلى أن الحصار المفروض على القطاع "استمر أكثر مما ينبغي".

وشدد المتحدث على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عوائق، مؤكدًا أن سكان غزة في أمسّ الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح.